«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России

Казанская команда «Ак Барс-Динамо» одержала уверенную победу в первом домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом. Со счетом 5:1 казанцы обыграли кировскую «Родину».

Матч проходил в непростых погодных условиях: мокрый снег с дождем, шедший до начала и во время игры, сказался на качестве льда, и обеим командам пришлось отказаться от комбинационного хоккея, отдав предпочтение длинным передачам. В такой игре, изобилующей силовой борьбой, преуспела казанская команда. Первый мяч с 12-метрового забил защитник «Ак Барс-Динамо» Данияр Самигуллин, также в первом тайме отличились казанцы Антон Бубнов и Алексей Веселов. Гости ответили одним мячом Олега Пивоварова.

Во втором тайме, который прошел при подавляющем преимуществе «Ак Барс-Динамо», казанцы еще дважды праздновали взятие ворот Максима Шакирова. Оба мяча на счету Антона Шевцова.

После шести матчей в активе «Ак Барс-Динамо» 8 очков: команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. С 8 очками казанцы занимают 7-е место в турнирной таблице. На шестом – ульяновская «волга» с 10 очками после 7 матчей, на 8-м – красноярский «Енисей», у которого 7 очков после 6 игр.

Хоккей с мячом. Чемпионат России

Ак Барс-Динамо (Казань) – Родина (Киров) – 5:1 (3:1).

Голы: Самигуллин, 17 (с 12-метрового); Бубнов, 24; А. Веселов, 27 – 3:0; Пивоваров, 41 – 3:1; Шевцов, 51, 59 – 5:1.

Вратари: Темников – Шакиров.

Штраф: 20 – 50.

Судья: Сергей Горбачев (Балашиха).

26 ноября. Казань. Стадион «Трудовые Резервы». Минус 3 градуса. 130 зрителей.