«Ак Барс-Динамо» в «зеленом дерби» обыграл «Кировец»

В очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» принимал уфимский «Кировец» и одержал победу со счетом 3:1.

Несмотря на то, что для «Кировца» нынешний сезон – дебютный в Суперлиге, и предыдущие шесть матчей уфимская команда проиграла, во встрече с «Ак Барс-Динамо» дебютанты доставили немало проблем хозяевам и были близки к тому, чтобы набрать первые очки в Суперлиге. Но это стало понятно в концовках таймов, а дебют игры остался за хозяевами: на 8-й и 10-й минутах Денис Артюшин и Артем Петровский (оба раза – после передач Антона Шевцова) забили два мяча в ворота «Кировца».

Несмотря на такое бурное начало, голевого пиршества в этом матче не получилось. К середине тайма уфимцы выровняли игру, а в концовке первой половины завладели преимуществом, подав в последние пять минут тайма пять угловых. Однако на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу казанцев.

Вторая половина также началась с преимуществом казанцев, но затем «Кировец» перехватил инициативу. На 69-й минуте гости отыграли один мяч и продолжили давление на оборону «Ак Барс-Динамо», даже играя в численном меньшинстве. Интригу встречи на 3-й компенсированной минуте «убил» Антон Шевцов, реализовав выход один на один с вратарем.

«Ак Барс-Динамо» набирает 11 очков в семи матчах и остается на 7-м месте в турнирной таблице. Следующие две встречи казанцы проведут на выезде: 4 ноября в Красноярске с «Енисеем» и 7 ноября в Хабаровске со СКА-Нефтяником». В Казани команда сыграет 10 декабря, соперник – иркутская «Байкал-Энергия».

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

Ак Барс-Динамо (Казань) – Кировец (Уфа) – 3:1 (2:0).

Голы: Артюшин, 8; Петровский, 10 (2:0); Демин, 69 (2:1); Шевцов, 90+ (3:1).

Вратари: Темников – Гах.

Судья: Александр Пронин (Ульяновск).

29 ноября. Казань. Стадион «Трудовые Резервы»

Бывают такие игры, когда видимая легкость создавания моментов играет злую шутку. Мы повели 2:0, потом не забили хорошие моменты, думая при этом, что еще забьем. Но не реализованные возможности привели к неуверенности