 «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
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«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2.

Спорт
17 сентября 2022  09:55
Автор:
Эдуард Салихов

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2. У «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов на 26-й минуте, Кирилл Петров на 36-й и Александр Радулов на 62-й. У минчан отличились Ник Меркли (5) и Марк Барберио (38). 

Следующий матч чемпионата «Ак Барс» проведет 18 сентября в Москве против «Спартака».

Ранее «КВ» сообщали, что «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. У «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Семенов на 29-й минуте и Вадим Шипачев на 49-й. У нижегородцев отличился Василий Атанасов (19).

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