«Ак Барс» одержал уверенную победу над лидером «Востока» – «Трактором» со счётом 6:3

Встреча между казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором» завершилась уверенной победой хозяев льда со счётом 6:3. Матч получился насыщенным и зрелищным, порадовав болельщиков яркими моментами и результативными атаками.

Первый период прошёл в равной борьбе, но без забитых шайб. Всё изменилось во втором отрезке игры: уже на второй минуте капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин открыл счёт, отправив шайбу в ворота «Трактора». Спустя две минуты казанцы реализовали численное преимущество, увеличив отрыв до 2:0. Однако «Трактор» быстро ответил двумя голами, сравняв счёт.

Переломный момент наступил после удаления игрока «Трактора» за опасную игру клюшкой. «Ак Барс» снова воспользовался большинством и вышел вперёд. За минуту до конца второго периода Яшкин оформил дубль, а затем Артём Галимов увеличил преимущество казанцев до 4:2.

В третьем периоде «Ак Барс» продолжил доминировать. После атаки Галимова игрок «Трактора» нарушил правила, ударив нападающего в спину, что привело к очередному удалению. Казанцы реализовали большинство, а затем Галимов оформил дубль, установив новый рекорд клуба по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах КХЛ, обойдя Даниса Зарипова.

Голы за «Ак Барс» забили:

Дмитрий Яшкин (23) – 2 шайбы,

Митчелл Миллер (58) – 1 шайба,

Артём Галимов (95) – 2 шайбы,

Александр Барабанов (17) – 1 шайба.

Следующий домашний матч «Ак Барс» проведёт 15 марта против казахстанского «Барыса». Начало встречи запланировано на 17:00. Казанцы постараются завершить регулярный чемпионат на высокой ноте и укрепить свои позиции перед плей-офф.