«Ак Барс» подписал контракт на день со своим воспитанником, пострадавшим из-за аневризмы

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Спорт
26 февраля 2024  13:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В прошлом году Савва Скотников, вратарь команды-2006, во время тренировки потерял сознание, позже выснилось, что у подростка разрыв аневризмы головного мозга. 17-летний спортсмен перенес несколько серьезных операций. Теперь проходит восстановление благодаря врачам. Он заново научился ходить, говорить и борется с параличом, частично задевшим органы Саввы. 

Главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов и генеральный менеджер Марат Валиуллин сказали, что восхищаются упорством воспитанника, в качестве поощрения они подписали однодневный контракт с игроком.

Савве выдали игровой свитер и место в командной раздевалке. 

«Парень уже выразил желание переподписать контракт, и мы все тоже на это надеемся», – сказал Валиуллин.

Сегодня в 19:00 перед матчем с «Адмиралом» вратарь символически проведет вбрасывание шайбы.

 Фото: ak-bars.ru

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