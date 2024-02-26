«Ак Барс» подписал контракт на день со своим воспитанником, пострадавшим из-за аневризмы

В прошлом году Савва Скотников, вратарь команды-2006, во время тренировки потерял сознание, позже выснилось, что у подростка разрыв аневризмы головного мозга. 17-летний спортсмен перенес несколько серьезных операций. Теперь проходит восстановление благодаря врачам. Он заново научился ходить, говорить и борется с параличом, частично задевшим органы Саввы.

Главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов и генеральный менеджер Марат Валиуллин сказали, что восхищаются упорством воспитанника, в качестве поощрения они подписали однодневный контракт с игроком.

Савве выдали игровой свитер и место в командной раздевалке.

«Парень уже выразил желание переподписать контракт, и мы все тоже на это надеемся», – сказал Валиуллин.

Сегодня в 19:00 перед матчем с «Адмиралом» вратарь символически проведет вбрасывание шайбы.