 «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером клуба на следующий сезон
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«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером клуба на следующий сезон

Тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков также остаются в клубе.

Спорт
15 июня 2023  17:47
Автор:
Валерий Саидов

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым до конца сезона 2023-2024. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В штабе останутся и тренеры Юрий Бабенко, Александр Бойков, Сергей Абрамов, и Александр Агопеев. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018-й, назначен тренером по физической подготовке.

«Мы рады продлению контракта с Зинэтулой Хайдяровичем на один год. Прошедший сезон показал, что у этой комбинации тренерского штаба и состава есть большой потенциал. Стоит отметить, что и тренеру интересно работать с нашими хоккеистами и радовать болельщиков клуба», – отметили в пресс-службе «Ак Барса».

Своим мнением по поводу продления контракта с клубом поделился и сам главный тренер Зинэтула Билялетдинов.

«Решение было непростым. Я поработал с командой полгода, узнал её и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется ещё лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы», – отметил Билялетдинов.

Ранее «КВ» сообщали, что в казанский хоккейный клуб «Ак Барс» перешел экс-капитан СКА Дмитрий Яшкин. Контракт с игроком заключен до сезона 2025-2026.

 

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