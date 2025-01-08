«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в четвертом «Зеленом дерби»

В четвертом матче «Зеленого дерби» сезона «Ак Барс» одержал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:1. Игра началась без ярких моментов, но ближе к концу первого периода казанцы воспользовались своим шансом. Артем Набиев получил штраф, оставив команду в меньшинстве, и «Ак Барс» быстро реализовал численное преимущество. Артем Галимов передал шайбу на пятак, где Дмитрий Яшкин открыл счет, 1:0.

Во втором периоде «Ак Барс» продолжил доминировать. После удаления Ярослава Цулыгина за грубую игру казанцы снова забили в большинстве. Илья Сафонов отправил шайбу в ворота Самонова, удвоив преимущество. Затем Григорий Панин нарушил правила на Сафонове, что привело к стычке и удалениям с обеих сторон. В игре 5 на 3 Ник Петан забил третий гол, а через минуту оформил дубль, увеличив счет до 4:0.

Незадолго до конца второго периода Артем Галимов довел счет до разгромного 5:0, эффектно завершив атаку после передачи Петана.

В третьем периоде «Салават Юлаев» смог отыграть одну шайбу благодаря мощному броску Артема Набиева, но это не изменило хода матча. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «Ак Барса».

Теперь в «Зеленых дерби» текущего сезона у обеих команд по две победы.

Итоговый счет:

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

Авторы голов:

1:0 – Яшкин (Галимов, Барабанов, 16:37, 5х4)

2:0 – Сафонов (Кошелев, 31:23, 5х4)

3:0 – Петан (Барабанов, Яшкин, 33:38, 5х3)

4:0 – Петан (Журавлев, Князев, 35:35)

5:0 – Галимов (Петан, Лямкин, 37:37, 5х4)

5:1 – Набиев (Уилсон, 49:57, 5х4)