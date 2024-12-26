«Ак Барс» разгромно проиграл минскому «Динамо» 1:5

Казанский клуб в очередном матче чемпионата КХЛ крупно уступил на выезде минскому «Динамо» 1:5. Единственную шайбу удалось забить с буллита.

В этот раз в воротах «Ак Барса» со старта играл Тимур Билялов.

В первом периоде обе команды активно играли, создавая моменты у ворот соперника. Но забить удалось «Динамо»: на 9-й минуте Брэди Лайл с передач Виталия Пинчука и Сэма Энаса открывает счет. А уже через минуту Илья Усов увеличивает преимущество своей команды, замыкая передачу от Даниила Липского. Впрочем, на этом голы не заканчиваются. Сначала забивает экс-казанец Вадим Шипачев, но «Ак Барс» берет 30-секундный перерыв, а после запрос на офсайд. Судьи подтверждают нарушение и гол отменяют. Однако динамовцев это не останавливает и через короткое время отличается Сэм Энас попадая в «девятку» ворот Тимура Билялов. 0:3 после первого периода.

Во втором периоде уже на третьей минуте снова отличаются игроки минского «Динамо». Даниил Липский подбирает шайбу после ошибки Алексея Марченко и убегает один на один, обыгрывая казанского голкипера. А уже буквально в следующей атаке Вадим Мороз делает счет разгромным – 5:0. После этого гола тренерский штаб «Ак Барса» меняет голкипера и в ворота становится Амир Мифтахов.

В третьем периоде «Ак Барс» атаковал, но переломить ход встречи у него не получилось. Лишь на 52-й минуте судьи после нарушения назначают буллит в ворота «Динамо», который красиво реализует Александр Барабанов, устанавливая итоговый счет 1:5.

«Ак Барс» в последних встречах не может найти стабильность чередуя победы с поражениями. Однако, несмотря на это, клубу удалось сохранить 3-е место Восточной конференции с 48 очками в 36 матчах. Следующую игру казанцы проведут дома 28 декабря против челябинского «Трактора», который занимает 1-ю строчку на «Востоке».