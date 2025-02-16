«Ак Барс» терпит разгром от «Авангарда» и продлевает серию поражений

Казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:6, потерпев третье поражение подряд.

Матч начался с доминирования «Авангарда», который открыл счет. «Ак Барс» имел несколько возможностей реализовать большинство, включая отрезок 5 на 3, но не смог ими воспользоваться. Омичи же уверенно увеличили отрыв, забросив еще две шайбы в первом периоде, в том числе в большинстве.

Во втором периоде произошла замена вратаря у «Ак Барса» – вместо Амира Мифтахова на лед вышел Тимур Билялов. Галимов смог отквитать одну шайбу, реализовав большинство, но «Авангард» быстро ответил голом в меньшинстве.

В заключительном периоде «Ак Барс» пытался переломить ход игры, но безуспешно. Гол Яшкина был отменен после видеопросмотра. «Авангард» продолжал контролировать ситуацию, забросив еще одну шайбу в большинстве. Под конец матча Яшкин все же смог поразить ворота соперника, но «Авангард» поставил точку, забив в пустые ворота. Завершилась встреча потасовкой между игроками.

Голы «Ак Барса»:

Артём Галимов (95)

Дмитрий Яшкин (23)

«Ак Барс» завершит выездную серию матчем против «Нефтехимика» в Нижнекамске 18 февраля.