«Ак Барс» уверенно стартовал в плей-офф, ведя в серии 2-0

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Спорт
16 апреля 2025  11:51

Татарстанский «Ак Барс» успешно начал четвертьфинальную серию Кубка Гагарина, одержав две победы над московским соперником (5:3 и 2:0). Неожиданным лидером по очкам среди игроков команды стал защитник Митчелл Миллер, набравший 9 очков (2+7) в текущем розыгрыше плей-офф.

Форварды Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин отметились по 4 заброшенным шайбам. Лучший показатель полезности (+7) у защитника Никиты Лямкина, тогда как его тёзка демонстрирует худший результат (-3).

Основной вратарь Тимур Билялов провёл все 9 матчей плей-офф, отразив 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1.73.

В других четвертьфинальных парах ярославский «Локомотив» перехватил инициативу в серии с омским «Авангардом» (2-1), так же как и московский «Спартак», который повёл 2-1 в противостоянии с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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