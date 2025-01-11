«Ак Барс» в овертайме вырвал победу над «Барысом»

Фото: ak-bars.ru

Казанская команда одержала волевую победу над астанинским клубом в овертайме – 5:4. По ходу матча «Ак Барс» проигрывал со счетом 2:4.

Место в воротах у хозяев занял Тимур Билялов. Первыми забили гости в начале второго периода. Иван Николишин добил шайбу с «пяточка». Еще через 10 минут Кирилл Савицкий укрепляет преимущество своей команды забрасывая шайбу в большинстве. Однако всего через 2 минуты Александр Барабанов с передачи Егора Коршкова одну шайбу отыгрывает. А на 36-й минуте матча молодой Артемий Князев и вовсе счет сравнивает точным броском от синей линии. 2:2 в конце второго периода.

В третьем периоде «Барыс» забивает быструю шайбу, после большинства – отличился Михаил Рахманов. Далее «Ак Барс» пытается отыграться и даже меняет вратаря на 6 полевого игрока за пару минут до конца основного времени. Но вместе этого казанцы получают гол в пустые ворота от Алихана Асетова. В итоге 2:4 и меньше 2 минут для отыгрыша. Но «Ак Барсу» удается спастись. Сначала на Дмитрий Яшкин забивает спустя 20 секунд после пропущенной шайбы. Кирилл Семенов отдает ему передачу из-за ворот, шайба подпрыгивает от клюшки соперника и Дмитрий эффектно слету забивает ее в ворота. А всего за 10 секунд до концовки Ник Петан переводит матч в овертайм. Александр Барабанов отбирает шайбу у игрока «Барыса» и делает прострельную передачу на другой борт, которую завершает Петан, забивая в пустой угол ворот.

В овертайме, в формате 3х3, Лямкин забрасывает победную шайбу, броском от синей линии.

После этой волевой победы «Ак Барс» остается на 3 месте в Восточной конференции с 56 очками. Следующий матч казанцы проведут 14 января на выезде против «Амура».