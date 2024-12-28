«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» на домашнем льду

Фото: ak-bars.ru

Сегодня, 28 декабря, «Ак Барс» на своей площадке играл с лидером Восточной конференции – челябинским «Трактором». Встреча закончилось сухой победой казанской команды – 4:0. «Сухарь» на счету Амира Мифтахова.

Первый период, несмотря на обоюдоострые действия обеих команд, прошел без забитых шайб.

Зато на 6-й минуте второго периода счет в матче открывает Артем Галимов. Семен Дер-Аргучинцев получил удаление за задержку клюшкой соперника и во время розыгрыша большинства казанский игрок мастерски замкнул шикарную передачу от Ника Петана. А еще через 9 минут Галимов снова отличается в неравных составах, только на этот раз в меньшинстве играл «Ак Барс». Он перехватил передачу в своей зоне и убежав переиграл Зака Фукале. 2:0 после второго периода.

В третьем периоде игра шла равная. У «Трактора» была возможность отыграть один гол: после рикошета от конька шайба изменила траекторию полета и направилась в угол ворот, но Амир дотянулся. А на 51-й минуте Дмитрий Яшкин делает счет максимально комфортным для казанцев. Он с неудобной руки бросает над ловушкой Фукале и счет становится 3:0. Несмотря на все усилия – челябинцы не смогли забить и на 58-й минуте, когда «Трактор» снял вратаря, Ник Петан забивает четвертую шайбу в пустые ворота, устанавливая итоговый счет 4:0.

После этого поражения и благодаря победе «Салава Юлаева» в этот день, «Трактор» теряет лидерство в Восточной конференции. Теперь на первом месте уфимский клуб. «Ак Барс» же остается на 3-м месте с 50-ю очками в 37 играх.

От челябинцев казанскую команду отделяет всего 2 очка при трех играх в запасе. Последний матч в этом календарном году «Ак Барс» сыграет 30 декабря дома против «Северстали».