«Ак Барс» забуксовал без лидеров

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова попрощались со своими болельщиками в октябре двумя домашними победами. Сначала казанцы уверенно разобрались с действующим чемпионом страны ЦСКА (4:1), а затем вырвали тяжелую победу в овертайме у «Авангарда» (2:1 ОТ). При этом из-за небольшого повреждения команда потеряла одного из двух главных бомбардиров - Вадима Шипачева.

С «Ладой» «Ак Барс» не встречался аж с 2017 года. Напомним, что клуб из Тольятти дважды исключали из состава участников КХЛ, а нынешним летом вновь вернули - на пользу местным болельщикам пошел массовый исход из лиги зарубежных команд. Противостояние с «Ладой» - эдакая классика из конца девяностых - начала нулевых годов, когда клуб из Самарской области был на пике своих успехов.

Но и третье пришествие тольяттинской команды навело шороху в Восточной конференции: на момент очного матча «Лада» дышала «барсам» в спину, занимая третье место в таблице. Главный тренер соперника Олег Браташ привил своему коллективу скоростной хоккей, и «Ак Барс» по итогу уступил хозяевам льда в движении. За полтора периода казанцы дважды оказывались в роли догоняющей стороны, а на 35-й минуте Дмитрий Яшкин, было дело, оформил третью шайбу для гостей, но моментально «Лада» сравняла счет. В третьем периоде тольяттинцы уверенно довели встречу до солидной победы - Егор Бабенко в третий раз за вечер вывел свою команду вперед, а под занавес встречи «Лада» оформила целых две шайбы в опустевшие ворота «барсов».

Перед матчем в Нижнекамске тренерский штаб «Ак Барса» основательно перетряхнул звенья. Из-за небольшого повреждения вне заявки оказался еще один лучший бомбардир команды - Александр Радулов, посему первая тройка атаки выглядела совсем причудливо: Яшкин - Семенов - Терехов. При этом в состав вернулся Евгений Свечников, который был в списке травмированных с середины сентября.

Без двух ключевых лидеров «барсы» не продемонстрировали практически ничего созидательного во встрече с «Нефтехимиком». Команда пропустила быструю шайбу в меньшинстве, на реализацию которого хозяевам потребовалось всего шесть секунд. На протяжении первого периода Нижнекамск контролировал ход игры, удвоив свое преимущество на 16-й минуте. А дальше «Нефтехимик», стартовавший в этом чемпионате с одной победы в восьми играх, стал играть по счету. 33 спасения совершил голкипер хозяев Филипп Долганов, еще 23 шайбы полевые игроки приняли на себя.

Шанс на спасение «Ак Барсу» подарил Дмитрий Юдин, прошивший вратаря от синей линии. Тут же казанцы получили право на штрафной бросок, но Кирилл Семенов безалаберно потратил эту попытку перевернуть ход матча. В концовке тренерский штаб «барсов» заменил голкипера на шестого полевого игрока, но и здесь никаких дивидендов извлечь не удалось.

Сегодня казанцы продолжат выездную серию игрой со СКА - команда находится в еще более кризисной ситуации и ведет борьбу за сохранение своего места в восьмерке. Но в условиях когда одни лидеры выбыли по медицинским показателям, а игроки второго плана не могут повести за собой команду, тренерскому штабу следует поискать новых героев. Не лучше ли дать шанс в большинстве молодым Терехову и Быкову, когда безголевая серия Галиева насчитывает 12 матчей подряд? Регулярный чемпионат - самое подходящее время для вынужденных экспериментов.

Эдгар ВИТКОВСКИЙ