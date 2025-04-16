«Ак Барс», «Зенит-Казань» и «Динамо – Ак Барс»: три важных матча в один день

Сегодня в Казани пройдут три важных матча плей-офф. «Ак Барс» на «Татнефть Арене» сыграет с московским «Динамо» в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина. Начало в 19:30, казанцы ведут в серии 2–0. Одновременно «Зенит-Казань» встретится с «Зенитом-СПб» в финале чемпионата России по волейболу. Первая игра завершилась победой казанцев (3:0), начало также в 19:30.

Женская команда «Динамо — Ак Барс» в Калининграде сыграет с «Локомотивом» в финале. Начало в 20:00, волейболистки из Казани близки к титулу, ведя в серии 2–1.