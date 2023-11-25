Академик РАН РТ: В Татарстане у семей есть установка на многодетность

«Если мы смотрим во всероссийском разрезе, то мы видим, что Татарстан выгодно отличает установка на многодетность, а также поддержка межнациональных браков. Это идёт в тандеме с тем, что все религии гармонично развиваются в нашем регионе. Медики делают, чтобы первые дети рождались в семьях в ранних возрастах», - прокомментировала эксперт.

В заседании участвовали ведущие эксперты из разных сфер, а также представители учреждений и организаций молодежной политики, здравоохранения, образования и духовенства. Эксперты отметили установку на многодетность и поддержку межнациональных браков в регионе.

Средний возраст рождения первого ребенка в Татарстане составляет 26,1 года, а средний возраст вступления в брак для женщин - около 26 лет, для мужчин - около 28 лет. Чаще всего разводы происходят после 5-9 лет брака.