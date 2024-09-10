Татарский язык планируют интегрировать во все передовые ИТ-сервисы

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Город
10 сентября 2024  12:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Академия наук Республики Татарстан и компания «Яндекс» заключили соглашение, церемония подписания которого прошла сегодня в рамках мероприятия Kazan Digital Week. Подписи под документом поставили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и директор по региональному сотрудничеству российской транснациональной компании в отрасли информационных технологий Антон Москаленков.

«Это соглашение будет сосредоточено на разработках, связанных с автоматическим распознаванием текста и речи. Академия обладает значительными данными и готовыми решениями в этой области. Наша цель — максимально упростить внедрение татарского языка в платформу "Яндекса”», — сообщил в интервью «Татар-информ» директор Института прикладной семиотики АН РТ Ринат Гильмуллин.

Также стоит отметить, что на KDW был представлен новый программный продукт, предназначенный для централизованного управления компьютерами и пользователями в смешанных сетях. Это решение должно упростить российским компаниям переход на отечественное программное обеспечение.

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