Академия наук в Татарстане будет сотрудничать с учеными из Каракалпакстана

Академию наук Республики Татарстан посетила делегация из Каракалпакстана во главе с вице-премьером правительства Байрамбаем Отемуратовым, сообщает пресс-служба АН РТ.

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов представил гостям основные направления деятельности организации и перспективные научные проекты, которые могли бы стать основой для совместных исследований. В заключение встречи были подписаны меморандумы.

Они предусматривают взаимодействие в сфере науки и технологий, реализацию совместных проектов, обмен опытом и подготовку специалистов.