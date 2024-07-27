Академия наук в Татарстане будет сотрудничать с учеными из Каракалпакстана

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Республика
27 июля 2024  09:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Академию наук Республики Татарстан посетила делегация из Каракалпакстана во главе с вице-премьером правительства Байрамбаем Отемуратовым, сообщает пресс-служба АН РТ. 

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов представил гостям основные направления деятельности организации и перспективные научные проекты, которые могли бы стать основой для совместных исследований. В заключение встречи были подписаны меморандумы.

Они предусматривают взаимодействие в сфере науки и технологий, реализацию совместных проектов, обмен опытом и подготовку специалистов. 

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