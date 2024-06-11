Акция «Горжусь флагом» прошла в РТ в преддверии Дня России

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Республика
11 июня 2024  18:35
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане прошла патриотическая акция «Горжусь флагом», организованная региональным отделением Российского военно-исторического общества. Волонтеры раздавали жителям республики ленточки в цветах флага России, напоминая о главных символах страны и ее богатой истории.

По словам директора Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимура Камалетдинова, в рамках акции было раздано около 3 тысяч лент в Казани, Набережных Челнах и Елабуге.

Он добавил, что у российского флага богатая история, восходящая к временам Петра I и включающая в себя значимые события современной жизни России. По мнению Камалетдинова, важно не столько количество разданных ленточек, сколько внимание, которое акция привлекла к государственным символам.

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