Акция «Сохраним лес» в Татарстане стартует 5 октября

В Татарстане в начале октября стартует масштабная природоохранная акция «Сохраним лес», которая продлится с 5 по 13 октября. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Акция призвана не только воспитывать бережное отношение к лесу, но и привлечь внимание общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесных ресурсов. Особую актуальность мероприятию придает Год научно-технологического развития, объявленный в республике.

Ежегодная всероссийская акция «Сохраним лес» ставит перед собой цель – посадка 70 млн деревьев по всей стране. По данным организаторов, с начала 2024 года в рамках акции было высажено почти 73 тысячи деревьев. Акция проводится в рамках национального проекта «Экология».

В Татарстане к участию в акции «Сохраним лес» приглашаются все желающие – от школьников до пенсионеров. Ожидается, что в этом году акция соберет еще больше участников.