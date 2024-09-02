Акция «Сохраним лес» в Татарстане стартует 5 октября

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Республика
2 сентября 2024  08:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане в начале октября стартует масштабная природоохранная акция «Сохраним лес», которая продлится с 5 по 13 октября. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Акция призвана не только воспитывать бережное отношение к лесу, но и привлечь внимание общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесных ресурсов. Особую актуальность мероприятию придает Год научно-технологического развития, объявленный в республике.

Ежегодная всероссийская акция «Сохраним лес» ставит перед собой цель – посадка 70 млн деревьев по всей стране. По данным организаторов, с начала 2024 года в рамках акции было высажено почти 73 тысячи деревьев. Акция проводится в рамках национального проекта «Экология».

В Татарстане к участию в акции «Сохраним лес» приглашаются все желающие – от школьников до пенсионеров. Ожидается,  что в этом году акция соберет еще больше участников.

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