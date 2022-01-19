 Актеры театра Тичурина запустили реалити-шоу «Лестница любви» для поиска половинок
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Актеры театра Тичурина запустили реалити-шоу «Лестница любви» для поиска половинок

Проект был запущен в рамках юбилея спектакля «Лестница любви», который был сыгран 200 раз.

Город
19 января 2022  18:50
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани в театре Карима Тинчурина спектакль Шамиля Фархутдинова «Лестница любви» сыграли в 200 раз, сообщает пресс-служба театра им. К.Тинчурина.

В честь юбилея комедии «Лестница любви» актерами театра был запущен проект «Кавышабызмы?», целью которого является поиск пар для одиноких людей. Для проекта уже отобрали две пары, которые познакомились друг с другом перед началом спектакля «Лестница любви» 18 января.

За развитием отношений этих пар можно будет следить в одноименном реалити-шоу, ведущими которого стали актеры Артем Пискунов и Резеда Саляхова. Выпуски шоу будут выкладываться на YouTube канале театра.

Пара, которая успешно завершить все этапы к концу шоу, получит главный приз – ужин в ресторане.

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