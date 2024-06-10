Активисты обнаружили два десятка очагов поджога в Русско-Немецкой Швейцарии

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Город
10 июня 2024  12:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера вечером в Русско-Немецкой Швейцарии был зафиксирован масштабный поджог. По всему лесу было обнаружено более 20 очагов возгорания, пишет «Инде».

По словам биолога Антона Бортякова, тушение призводили вместе с пожарными. В четыре утра все еще продолжалась работа.

Активисты также развесили и расставили по лесу 28 противопожарных бутылей, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. 

Стоит отметить, что это не первый случай поджога в этом лесу. Активисты призывают всех быть осторожными и не допускать подобных инцидентов.

 Фото: © активисты

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