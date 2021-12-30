 Активисты собрались у Казанского Кремля с требованием сохранить должность Президента РТ
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Активисты собрались у Казанского Кремля с требованием сохранить должность Президента РТ

Также они считают важным возвращение изучения татарского языка в школах для всех.

Республика
30 декабря 2021  10:23
Автор:
Николай Лукоянов

Активисты союза татарской молодежи «Азатлык» вышли на пикет у Казанского Кремля с требованием сохранить должность Президента РТ, пишет «Коммерсантъ».

«Позиции республики сдаются. В 2017 году не был продлен договор о разграничении полномочий, далее татарский язык стал добровольным для изучения в школах, сейчас же планируется ликвидация конституционного суда и института президентства»,— сообщил изданию лидер «Азатлык» Наиль Набиуллин.

Активисты собрались у Кремля с плакатамм. В союзе призвали демократично бороться за сохранение должности Президента РТ и при необходимости обратиться в Конституционный суд РФ.

Ранее сообщалось, что глава парламента РТ Фарид Мухаметшин заявил, что  в РТ еще не определились, как будет называться новая должность Президента.

 

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