Активисты собрались у Казанского Кремля с требованием сохранить должность Президента РТ

Активисты союза татарской молодежи «Азатлык» вышли на пикет у Казанского Кремля с требованием сохранить должность Президента РТ, пишет «Коммерсантъ».

«Позиции республики сдаются. В 2017 году не был продлен договор о разграничении полномочий, далее татарский язык стал добровольным для изучения в школах, сейчас же планируется ликвидация конституционного суда и института президентства»,— сообщил изданию лидер «Азатлык» Наиль Набиуллин.

Активисты собрались у Кремля с плакатамм. В союзе призвали демократично бороться за сохранение должности Президента РТ и при необходимости обратиться в Конституционный суд РФ.

Ранее сообщалось, что глава парламента РТ Фарид Мухаметшин заявил, что в РТ еще не определились, как будет называться новая должность Президента.