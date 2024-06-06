Активисты «Том Сойер Фест» восстановят каменный дом и сквер на улице Волкова в Казани

news_top_970_100
Город
6 июня 2024  17:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В предстоящую субботу, 8 июня, в Казани начинается девятый сезон движения «Том Сойер Фест». На празднике «Дворовые игры» активисты расскажут о планах на это лето.

«Том Сойер Фест» ежегодно обновляет облик исторической среды Казани силами волонтеров и спонсоров, сохраняя культурное наследие города.

Так, активисты планируют восстановление каменного дома №33 по улице Ульянова-Ленина и продолжение благоустройства сквера на улице Волкова. Также в этом году откроется новая мастерская штаба в помещении, переданном волонтерам мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Мероприятие пройдет в сквере за домами №78 и №80/21 по улице Волкова и начнется в 12:00. Горожане смогут поучаствовать в викторинах, играх, творческих номерах и мастер-классах, а также узнают о планах активистов по реставрации деревянных рам для выставки «Я – наличник».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Активисты «Том Сойер Фест» восстановят каменный дом и сквер на улице Волкова в Казани
Рустам Минниханов обсудил возможность производства сухих строительных смесей в Татарстане
Только до 31 июля до 1 000 000 рублей единовременно
В Казани увеличат количество троллейбусов на маршруте №3
57 бригад медицинских работников будут работать на Играх БРИКС в Казани
Итоги полугодия на авторынке превысят 700 тысяч сделок
Нефтегазовые компании обеспечили 37% налоговых доходов Татарстана
Среди атлетов Игр БРИКС будут девять казанцев