Активисты в Казани раздали 10 тыс. лент с российским триколором в честь Дня Конституции РФ

В Казани активисты раздали 10 тыс. лент с российским триколором в честь Дня Конституции РФ, рассказал директор республиканского Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

По его словам, нет ничего более символичного и объединяющего для государства, чем общий триколор. Особенно это чувствуется в период бушующей пандемии, добавил он.

«Люди по-разному реагируют, но в основном хорошо, улыбаться начинают. Некоторые говорят: „О, точно, сегодня же День Конституции, как мы могли забыть, спасибо, что напомнили!», – цитирует «татар-информ» активистку молодежного патриотического движения «Форпост» Алису Копытову.

Больше всего ленточек было роздано на улице Баумана, так как это место привлекает к себе большое внимание молодежи города.