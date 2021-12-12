 Активисты в Казани раздали 10 тыс. лент с российским триколором в честь Дня Конституции РФ
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Активисты в Казани раздали 10 тыс. лент с российским триколором в честь Дня Конституции РФ

Больше всего ленточек было роздано на улице Баумана.

Город
12 декабря 2021  16:54
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани активисты раздали 10 тыс. лент с российским триколором в честь Дня Конституции РФ, рассказал директор республиканского Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

По его словам, нет ничего более символичного и объединяющего для государства, чем общий триколор. Особенно это чувствуется в период бушующей пандемии, добавил он.

«Люди по-разному реагируют, но в основном хорошо, улыбаться начинают. Некоторые говорят: „О, точно, сегодня же День Конституции, как мы могли забыть, спасибо, что напомнили!», – цитирует «татар-информ» активистку молодежного патриотического движения «Форпост» Алису Копытову.

Больше всего ленточек было роздано на улице Баумана, так как это место привлекает к себе большое внимание молодежи города.

 

 

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