Активизация сотрудничества министерств с СМИ: успешные примеры и планы на будущее

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Город
29 января 2025  11:41

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на итоговом заседании коллегии ведомства в IT-парке рассказал о министерствах, которые активно взаимодействуют со средствами массовой информации.

«Среди наиболее активных ведомств выделяются министерства молодежи, здравоохранения, экологии и труда, занятости и соцзащиты. В некоторых случаях уровень цитируемости этих министерств в СМИ за последние два года увеличился в три раза! Даже те министерства, которые раньше были менее открытыми, теперь постоянно поддерживают связь с журналистами», — отметил он.

Такой прогресс стал возможен благодаря Концепции государственной информационной политики, утвержденной в 2023 году, которая фиксирует принципы открытости и доступности органов исполнительной власти республики. Это способствовало повышению информационной активности министерств и укреплению роли пресс-служб в системе власти, добавил Салимгараев.

Кроме того, впервые на 2025 год совместно с министерствами и ведомствами был разработан годовой медиаплан.

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