Албир, Бадрия и Дэян: казанский список редких имен пополнился новыми

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Город
6 мая 2024  14:52
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани родители вновь проявили оригинальность и выбрали новые имена для своих новорожденных детей.

На прошлой неделе на свет появились больше 300 малышей. Кстати, больше всего мальчиков. Самый большой вес составил 4,8 кг. Родилась и совсем кроха весом в 1,7 кг.

Дети получили такие редкие имена, как Албир, Халил, Дэян, Сафиль, Даниль, Ильфар, Лукман, Тигран, Халима, Айсу, Эсма, Бадрия.

Но чаще всего казанские родители назвали своих новых членов семьи именами Мирон, Ранель, Адам, Матвей, Амир, Василиса, Ева, Ясмина, Айлин, Аиша.

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