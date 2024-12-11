Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование смерти новорожденной в РТ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание Валерию Липскому, руководителю СУ СК по Татарстану, о необходимости ускорить расследование уголовного дела, связанному со смертью новорожденной в Набережных Челнах. Эта информация поступила из пресс-службы ведомства.

Жительница Татарстана обратилась с жалобой через официальный аккаунт СК в соцсети «ВКонтакте». Она выразила свое недовольство по поводу медленного хода расследования и утверждала, что неправильные действия при родах в феврале 2022 года стали причиной трагической гибели ее дочери. Кроме того, женщина заявила, что в медицинской документации содержатся ложные данные.

Расследование этого уголовного дела продолжается длительное время, и пока никто не понес ответственности за произошедшее. Данный инцидент привлек внимание как СМИ, так и общественности и теперь находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.