Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование смерти новорожденной в РТ

news_top_970_100
Республика
11 декабря 2024  09:16

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание Валерию Липскому, руководителю СУ СК по Татарстану, о необходимости ускорить расследование уголовного дела, связанному со смертью новорожденной в Набережных Челнах. Эта информация поступила из пресс-службы ведомства.

Жительница Татарстана обратилась с жалобой через официальный аккаунт СК в соцсети «ВКонтакте». Она выразила свое недовольство по поводу медленного хода расследования и утверждала, что неправильные действия при родах в феврале 2022 года стали причиной трагической гибели ее дочери. Кроме того, женщина заявила, что в медицинской документации содержатся ложные данные.

Расследование этого уголовного дела продолжается длительное время, и пока никто не понес ответственности за произошедшее. Данный инцидент привлек внимание как СМИ, так и общественности и теперь находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

news_right_column_240_400
Новости
Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года
Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе
Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани
Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа
В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей
Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря
Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе
Рубль начал укрепляться. Курсы доллара и евро на 16 декабря