Александр Бастрыкин взял на контроль дело о поборах и буллинге в казанском лицее

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Город
14 февраля 2025  10:36

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично взял под контроль ситуацию с обвинениями в поборах и буллинге в лицее №149 Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

В социальных сетях появились сообщения о том, что в лицее практикуются поборы и принуждение к посещению платных кружков. Кроме того, одна из родительниц заявила, что ее дочь подвергается травле с первого класса. По словам женщины, одноклассник ударил девочку в живот, однако администрация школы не предприняла никаких мер.

Директор лицея Фирдауз Вафина опровергла все обвинения. Она заявила, что никто из родителей не обращался к ней с жалобами на буллинг, а дети в школе отличаются воспитанностью, и подобных проблем не возникает.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Республике Татарстан доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Расследование направлено на выявление фактов нарушений и принятие соответствующих мер.  

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