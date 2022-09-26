Александр Борисов покинет пост директора казанского IT-парка

Директор казанского IT-парка покинет свой пост из-за перехода на новую работу. Вместо него пост директора временно займет первый заместитель Руслан Власов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

«Сегодня у меня последний день работы директором казанского IT-парка. Работу буду продолжать в России», — рассказал Борисов, при этом не раскрывая новой должности.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов уходит в отставку. Курировать экономику района будет 42-летний Радик Ислямов. Он же будет и.о. руководителя исполнительного комитета района. До этого он занимал должность гендиректора организации «Квест».