Александр и Ева стали самыми популярными именами среди новорожденных Казани

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Город
16 сентября 2024  13:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани зарегистрировали рождение 337 малышей. Самый маленький новорожденный весил 1350 граммов, а самый большой – 4890 граммов.

Среди самых популярных имен для мальчиков оказались – Александр, Артем, Марк, Тимур, Алим, Амир, Алан, Усман, Камиль, Радмир. Девочек чаще всего называли Мирославой, Евой, Василисой, Аминой, Раяной, Айлин, Асель, Азалией, Софией или Мией.

Реже всего в Казани в прошедшую неделю встречались имена – Арон, Муслим, Азар, Амарсан, Дамиан, Рахим, Габриэль, Эрик, Данила, Даниял, Эвия, Алира, Захра, Аиза, Анелия, Теона, Вера, Аймира и Хадия.

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