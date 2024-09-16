Александр и Ева стали самыми популярными именами среди новорожденных Казани

В Казани зарегистрировали рождение 337 малышей. Самый маленький новорожденный весил 1350 граммов, а самый большой – 4890 граммов.

Среди самых популярных имен для мальчиков оказались – Александр, Артем, Марк, Тимур, Алим, Амир, Алан, Усман, Камиль, Радмир. Девочек чаще всего называли Мирославой, Евой, Василисой, Аминой, Раяной, Айлин, Асель, Азалией, Софией или Мией.

Реже всего в Казани в прошедшую неделю встречались имена – Арон, Муслим, Азар, Амарсан, Дамиан, Рахим, Габриэль, Эрик, Данила, Даниял, Эвия, Алира, Захра, Аиза, Анелия, Теона, Вера, Аймира и Хадия.