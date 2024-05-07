Александр Ким: Образование изменится под влиянием искусственного интеллекта

Делегация из Татарстана недавно посетила Московскую школу управления Сколково. Гостей встретили ректор Александр Ким, директор МВА, Executive MBA и магистерских программ Булат Нуреев, которые ответили на вопросы татарстанцев в формате круглого стола.

Александр Ким, руководитель Школы управления Сколково

В обсуждении приняли участие генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Москве Фаннур Гарифуллин, заместители гендиректора - главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов и главный редактор журнала «Магариф» Сюмбель Таишева, медиадиректор АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова и главный редактор молодежного журнала «Идель» Рамзия Галимова.

На встрече был затронут ряд важных тем, касающихся сегодняшнего образования, а также его перспектив с развитием искусственного интеллекта.

Александр Ким: - Школа управления Сколково является передовой в терминах академических и образовательных, но при этом она еще и передовая в терминах архитектурных. Под зданием, в котором мы находимся, расположен кампус школы, территория - 26 гектаров земли, 50 тысяч квадратных метров, которые мы эксплуатируем в качестве образовательных и рекреационных мощностей. Они позволяют нам быть бизнес-школой управления полного цикла: обучающиеся получают здесь весь образовательный опыт, им не нужно выходить за пределы кампуса.

На территории расположены гостиница, спортивный зал и бассейн; есть возможность обучаться в аудиториях, проводить форумы и конференции. Условия такие, чтобы ничего не отвлекало от образовательного процесса и развития.

Мы появились в 2006 году. Изначально школа имеет определенное влияние от стран-участниц БРИКС, которое переживает реинкарнацию и новое осмысление. Поэтому нам важно проводить большое количество исследований, связанных с развивающимися рынками. В целом никакую образовательную институцию и школу управления нельзя помыслить без исследований. У нас присутствуют семь исследовательских центров: Центр международного развития, Центр развития лидерства, Центр устойчивого развития, Центр цифрового развития, Центр развития здравоохранения, Центр трансформации образования, Центр института общественных стратегий.

Они важны, и мы их развиваем. Однозначно это повод для гордости. Например, если говорить про Центр трансформации образования, то примерно 10% ректоров всех вузов страны - выпускники наших программ.

Сюмбель Таишева: - Какой у вас конкурс на место?

А.К.: - Показатель 10 к 1, но конкурс на место является лишь одним из параметров. Другой важный параметр - средний балл по ЕГЭ, и он у нас довольно высокий. Сейчас балл составляет примерно 270 за три предмета.

У нас есть несколько программ совместно с Московским физтехом (МФТИ). Для понимания - средний балл у них по математике равен 85. Если балл меньше, то невозможно попасть на платное место. Это для нас определенный параметр качества. Есть олимпиады, победа в которых дает 100 баллов. У нас такой принцип: чем лучше качество на входе, тем больше мы сможем добавить и лучше будет качество на выходе. Строим надежды, что через 20 - 30 лет они станут будущими Илонами Масками, вспомнят, как бесплатно обучались в нашей школе, и станут спонсорами для будущих абитуриентов.

Мы - некоммерческая организация, при этом у нас много коммерческой деятельности. Находимся на самофинансировании, и вся наша деятельность проверяется в том числе на рыночный запрос и рыночную востребованность. В связи с этим важно мыслить длинными горизонтами в 25 - 50 лет, только в таком ключе это экономически выгодно.

У нас есть большой цифровой слой кампуса, это особенно важно. Виртуальные классы и аудитории созданы для работы в дистанционном формате, но с высоким уровнем живого общения и вовлечения. Огромное количество разных возможностей позволяет сделать процесс обучения максимально эффективным.

Есть притча, она называется «Точи топор». Две команды лесорубов соревнуются в рубке леса. Одна команда без перерыва рубит и слышит, как другая останавливается на некоторое время, это стимулирует их рубить еще быстрее. В конце дня они считают срубленные бревна. Оказывается, именно та команда, которая останавливалась, нарубила больше. А причина проста - они останавливались, чтобы заточить топоры. Поэтому важно вовремя остановиться и наточить топор. Может показаться, что такое переключение будет сбивать, отвлекать, однако в реальности на более длинном горизонте вы будете более эффективны.

На территории, которую мы называем Большим Сколково, есть множество институций, которые так или иначе имеют к нему отношение: Московская школа управления Сколково, Инновационный центр Сколково, в котором находится Сколковский институт науки и технологии. Здесь располагается фонд Сколково, где многие резиденты, стартапы, проекты связаны с высокими технологиями.

Несмотря на то что мы разные организации, работаем в одном поле. Изначальная идея - создание большого кластера в Stanford формате, когда с одной стороны стоит образование, а с другой - альтернатива Силиконовой долине, которая позволяет реализовывать, запускать стартапы, «выращивать единорогов».

Шамиль Садыков: - Есть ли у вас курсы для медиауправленцев не только Татарстана, но и для российских регионов?

Александр Ким: - У нас выстроено очень сильное обучение коммуникационным направлениям для предпринимателей и бизнесменов. Однако это немного другой ракурс. Так сложилось, что мы можем встраивать специальные модули, посвященные коммуникационным проблемам в бизнесе управления, в разные программы, в том числе флагманские программы, Executive MBA и так далее.

Булат Нуреев: - Для любого управленца коммуникация - это очень важная компетенция. Руководитель может все отлично сделать, а потом ошибиться в какой-то коммуникационной ситуации. Если у вас в этой зоне есть предметный интерес, то убежден, что мы достаточно легко сделаем хорошую программу для медиаменеджеров.

Сюмбель Таишева: - Медиарынок больше связан с административным рынком, а речь идет о программе, в которой рассматриваются не только антикризисные коммуникации, а их взаимосвязь с финансовыми рынками, заимствованиями для запуска новых медиа.

Александр Ким: - Вы очень интересно затронули тему того, как писать, что писать и так далее. Мы, например, много экспериментируем с применением искусственного интеллекта, когда он становится coпилотом, своеобразным инструментом, который вместе с нами помогает пилотировать ту или иную деятельность.

В этом смысле и написание статей мы пытаемся реализовать с помощью эффективного промтинга. Считаем, что важно внедрить это в подготовку наших тизеров или рекламных материалов. Кастомизировать это под разные целевые аудитории. Это позволяет во многом экономить время. Медиаотрасль будет испытывать на себе довольно большое влияние. Например, если нравится слог какого-то журналиста, то теоретически можно «скормить» все его тексты определенной языковой модели, и через какое-то время она будет писать очень похоже: с такими же речевыми оборотами, вводными словами, аналогичной стилистикой. Будет дополнительно и фактологическая проверка.

Понимание того, как выстроить качественное взаимодействие с искусственным интеллектом, сделать хороший промтинг, - важная часть в будущем вашей индустрии.

Искусственный интеллект - это технология, которая будет сильно менять нашу жизнь. А как - это вопрос. Если к этому подойти осознанно, технологию надо сделать своим другом, и тогда она принесет пользу.

Венера Якупова: - Как искусственный интеллект скажется на образовательном процессе в будущем? Что изменится?

Александр Ким: - Заглядывать за горизонт 10 - 20 лет сложно. Мы все пройдем новый путь. Если раньше в детстве в гостях у бабушки я переключал плоскогубцами каналы на старом телевизоре (многие застали этот период), то сейчас телевизором можно голосом управлять, не только обычное кино смотреть, но и целые развлекательные приложения запускать. Как любая индустрия в целом, образование из-за развития искусственного интеллекта перейдет в другое качество. В какое именно - большой вопрос. Если попытаться идти по стандартам, продолжить существующие тренды, то, возможно, будет некая говорящая голова - голограмма в виде говорящего профессора, который будет обучен на примере какого-либо известного профессора-звезды, и он будет читать лекции и проводить семинары. По этой аналогии тренд может быть совсем другим. Помните диалог в фильме «Матрица»? «Ты умеешь летать на вертолете?» - «Нет». - «Тогда я загружу в тебя эти знания». В этом варианте знания будут имплементироваться в мозг и формироваться новые нейронные связи с помощью новых технологий, и человек будет осознавать, что он это умеет делать.

Это очень сложный вопрос. Сейчас мы видим так называемое ко-пилотирование с ИИ - такое будет точно. Это наше ближайшее будущее.

Светлана Хайэр,

Камиль Таишев