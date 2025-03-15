Александр Макрицкий: «Тематические матчи подчеркивают колорит Татарстана»

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Спорт
15 марта 2025  15:08

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился своими мыслями перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». Игра состоится сегодня в 17:00 на «Татнефть Арена» и станет тематическим татарским матчем.

– Сейчас завершается регулярный чемпионат. Как избежать лишних размышлений о финальной позиции в турнирной таблице?
– Мы не зацикливаемся на таблице. Главное для нас – демонстрировать целостную игру. Если мы будем действовать слаженно, не давая сопернику шансов, результат придет сам собой.

Неважно, с кем мы играем – с лидером или аутсайдером. В прошлом матче мы показали хороший уровень, и сегодня нужно повторить этот подход. Мы сосредоточены на своих действиях, а не на стиле или позиции соперника. Если все сделаем правильно, успех не заставит себя ждать.

– Сегодняшний матч будет тематическим, посвященным культуре Татарстана. Насколько это важно для команды и болельщиков?
– Это отличная инициатива. Такие матчи помогают привлечь внимание к национальному колориту Татарстана. Мы подготовили специальные свитеры с красивой вышивкой, которые понравились и игрокам, и болельщикам. Это создает особую атмосферу и делает игру еще более зрелищной.

Напомним, что на данный момент команда занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав 82 очка. На 6-м месте расположился «Авангард», у которого такое же количество матчей и очков, но он проигрывает казанской команде по числу побед.

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Александр Макрицкий: «Тематические матчи подчеркивают колорит Татарстана»
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