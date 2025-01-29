Александр Тихонов назначен заместителем полномочного представителя Президента в ПФО

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Александр Тихонов, кавалер трех орденов Мужества и участник первой волны программы «Время героев», назначен на должность заместителя полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба полпреда, Тихонов стал одним из 83 первых участников программы «Время героев», запущенной Президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии в мае прошлого года.

В своем выступлении о программе Тихонов отметил её значимость и высокий уровень подготовки участников. «Программа «Время героев» – это шанс посвятить себя служению стране и повышению благосостояния наших граждан. Отбор участников осуществляется серьезно, обучение направлено на глубокое понимание региональных особенностей, и включает проектную работу на федеральном уровне. Это служит прочной основой для достижения высоких результатов в дальнейшем», – подчеркнул он.

Тихонов также заметил, что во время стажировок активно работал в области патриотического воспитания и помощи участникам специальной военной операции (СВО). «Мой наставник, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Анатольевич Комаров, помог мне освоить работу аппарата. Мы обсудили перспективы патриотических проектов и создание региональных аналогов программы «Время героев». Мне было приятно слышать, что молодежь считает героями своих отцов и братьев, защищающих честь страны на СВО», – добавил он.

Комаров отметил, что опыт и знания Тихонова будут очень полезны на новом посту. «Президент Путин подчеркивал, что участники СВО являются кадровым резервом для будущего страны. Я горд, что смог быть наставником кавалера пяти орденов, уроженца Чувашии Александра Тихонова. За время стажировки он познакомился с сущностью государственного управления и социально-экономической ситуацией в нашем округе. Убежден, что его опыт и преданность Родине помогут ему успешно справиться с поставленными задачами», – отметил Комаров.

Тихонов также сообщил, что в качестве заместителя полномочного представителя будет уделять первоочередное внимание вопросам поддержки участников СВО. «Это важное направление, особенно для семей из нашего округа и всей страны. В Приволжье уже ведется серьезная работа, и в Год защитника Отечества она приобретает особое значение. Мы должны обеспечить ощутимые результаты для наших граждан. Я благодарен программе «Время героев», всем коллегам и преподавателям, которые предоставили необходимые знания и навыки для решения ключевых задач для государства», – заключил Тихонов.

Ранее Путин предложил расширить программу «Время героев» и создать аналогичные региональные программы для подготовки ветеранов СВО к работе на государственных и муниципальных должностях. В Приволжском федеральном округе уже начаты активные мероприятия по осуществлению этой инициативы.