Алексеевский район РТ передал на передовую почти 30 машин

news_top_970_100
Республика
15 июля 2024  17:21
Автор:
Дмитрий Смирнов

Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил глава района Татарстана Сергей Демидов. Он добавил: «С момента начала СВО поддержка наших бойцов на передовой — наша главная задача, работаем над ней ежедневно. Невозможно переоценить то, что делают парни для нас. Это борьба за нашу свободу, устои и историю».

Помимо почти 30 автомобилей повышенной проходимости, из Алексеевского района в зону проведения СВО ушли три мобильные бани, около 30 приборов ночного видения, а также другие различные грузы общим весом порядка 60 тонн.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Альберт Салихов: Армия Победы – это символ единения нашего народа
Житель Татарстана задержан с 15 тысячами речных раков
Онлайн-форум «Мой голос» стартует 16 июля в Татарстане
Доплаты от государства по программе долгосрочных сбережений теперь доступны 10 лет
Владимир Жаворонков: Бойцы должны быть спокойны, что у них в тылу все хорошо
Две тысячи сирот в Татарстане обеспечили квартирами
Ринат Фазылов выступил на телемарафоне «Вступай в Армию Победы»
В скорую помощь продолжают поступать звонки из-за солнечных ударов