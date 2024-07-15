Алексеевский район РТ передал на передовую почти 30 машин

Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил глава района Татарстана Сергей Демидов. Он добавил: «С момента начала СВО поддержка наших бойцов на передовой — наша главная задача, работаем над ней ежедневно. Невозможно переоценить то, что делают парни для нас. Это борьба за нашу свободу, устои и историю».

Помимо почти 30 автомобилей повышенной проходимости, из Алексеевского района в зону проведения СВО ушли три мобильные бани, около 30 приборов ночного видения, а также другие различные грузы общим весом порядка 60 тонн.