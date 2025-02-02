Алексей Песошин поздравил татарстанцев с 82-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к жителям республики с поздравлением по случаю 82-й годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве. В своем обращении он подчеркнул историческое значение этого события и выразил благодарность ветеранам и труженикам тыла.

«Уважаемые жители Татарстана, дорогие ветераны и труженики тыла! От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с Днем воинской славы — годовщиной разгрома немецких войск в Сталинградской битве», — сказал Песошин.

Он напомнил о мужестве и героизме защитников Сталинграда, которые, несмотря на тяжелейшие условия, стояли насмерть и не позволили врагу прорваться к Волге. «Сталинградская битва стала одним из самых масштабных и трагических сражений в истории человечества, унесшим жизни сотен тысяч советских солдат и мирных жителей. Подвиг наших героев, их самоотверженность и сила духа навсегда останутся в памяти поколений», — отметил премьер.

Песошин также подчеркнул важность сохранения исторической памяти. «Наш долг — помнить о великом подвиге народа и передавать правду о тех событиях из поколения в поколение. Мы обязаны чтить мужество и преданность Родине, которые проявили наши предки», — заявил он.

В завершение своего обращения глава правительства Татарстана выразил глубокую благодарность ветеранам. «Низкий поклон вам, защитники Сталинграда! Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах. Желаю вам крепкого здоровья, тепла и заботы близких, а также мирного неба над головой», — заключил Алексей Песошин.

Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, стала переломным моментом в Великой Отечественной войне и символом стойкости и героизма советского народа.