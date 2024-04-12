Алексей Песошин поздравил жителей РТ с Днем космонавтики

Он отметил, что космонавтика с ее высокими требованиями к надежности систем и аппаратуры побуждает промышленность подтягиваться до такого уровня, который не был ей свойствен вчера, заставляет применять новейшие достижения науки и техники, улучшать и модернизировать производство, сообщает пресс-служба президента РТ. Песошин подчеркнул, что все это стало реальным благодаря героизму космонавтов, труду ученых, конструкторов, рабочих, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. В своей речи он упомянул нашего земляка, астронавта и Героя РФ Сергея Николаевича Рыжикова. Он осуществил длительный космический полет на Международной космической станции.

Кроме того, Алексей Песошин поблагодарил всех, чья жизнь и работа связана с освоением космоса.