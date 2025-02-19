Алексей Песошин раскритиковал задолженность за ЖКУ в Альметьевском районе

На заседании Совета Альметьевского района по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025 год премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил серьезное недовольство колоссальными суммами задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает «Татар-информ».

По данным, озвученным на заседании, население Альметьевского района задолжало за ЖКУ около 372 млн рублей. При этом управляющие компании и ТСЖ накопили долги за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение в размере 742 млн рублей.

«Так не бывает», – подчеркнул Песошин, отметив, что такие суммы задолженности неприемлемы и требуют немедленного вмешательства.

Алексей Песошин поручил начальнику Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Александру Тыгину принять срочные меры для исправления ситуации.

«Посмотрите тарифные источники вместе со строительным комитетом, посмотрите платежную дисциплину. То есть у вас есть все функции для того, чтобы эту ситуацию исправить. А где не хватит ваших познаний — есть другие методы», – заявил премьер-министр.