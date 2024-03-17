Алина Гималтдинова: Вижу, что выборы проходят спокойно, позитивно, активно

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Республика
17 марта 2024  11:05
Автор:
Елизавета Черкина

Блогер, общественный деятель из Казани Алина Гималтдинова поделилась с журналистами своими впечатлениями о том, как проходит работа на избирательных участках в Татарстане.

 -  На мой взгляд, заметны позитивные нотки: в соцсетях, к примеру, много фотографий семей, которые пришли на выборы, - отметила Алина. - Подписана на блогеров, которые работают на избирательных участках. Среди избирателей много молодежи. Вижу, что выборы проходят спокойно, позитивно, активно. А еще все ждут сегодняшний концерт.

Напомним, в России с 15 марта впервые в истории стартовали трехдневные выборы президента страны. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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