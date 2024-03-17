Алина Гималтдинова: Здорово, когда у человека активная жизненная позиция

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Республика
17 марта 2024  14:12
Автор:
Елизавета Черкина

Сегодня в Казани на избирательном участке № 42, который расположился в КНИТУ-КАИ на ул. Карла Маркса, 10, проголосовала блогер, общественный деятель из Казани Алина Гималтдинова.

 -  Здорово, когда у человека активная жизненная позиция, и голосование - одна из ее составляющих, - сказала «КВ» Алина. - Очень рада, что я здесь. Выполнила свой гражданский долг с удовольствием!
Напомним, в России с 15 марта впервые в истории стартовали трехдневные выборы президента страны. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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