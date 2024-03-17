Сегодня в Казани на избирательном участке № 42, который расположился в КНИТУ-КАИ на ул. Карла Маркса, 10, проголосовала блогер, общественный деятель из Казани Алина Гималтдинова.

- Здорово, когда у человека активная жизненная позиция, и голосование - одна из ее составляющих, - сказала «КВ» Алина. - Очень рада, что я здесь. Выполнила свой гражданский долг с удовольствием!

Напомним, в России с 15 марта впервые в истории стартовали трехдневные выборы президента страны. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.