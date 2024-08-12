Алина Загитова получила травму на репетиции шоу в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила травму губы во время подготовки к новому шоу «Хранители времени» в Казани. Об этом фигуристка сообщила в видеообращении, опубликованном в социальной сети ВКонтакте.

Загитова рассказала, что получила удар во время парного элемента, но не помнит, кто из партнеров по шоу — Дмитрий Соловьев или Тимур Батрутдинов — ее задел.

Премьера шоу «Хранители времени» состоится в Казани 29 августа. В июне этого года Алина Загитова защитила диплом по специальности «Продюсирование и культурная политика» и заявила о желании попробовать себя в тренерской роли.