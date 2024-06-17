Алмаз Сулейманов назначен новым прокурором Кировского района Казани

news_top_970_100
Город
17 июня 2024  13:22
Автор:
Эндже Гарафиева

В Кировском районе Казани произошла смена руководства в прокуратуре. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Алмаз Сулейманов назначен на должность прокурора Кировского района города Казани Республики Татарстан.

Сегодня в формате видеоконференции прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов официально представил Алмаза Сулейманова коллективу прокуратуры Кировского района. На встрече также присутствовали представители муниципалитета, суда и правоохранительных органов.

Алмаз Сулейманов заменил на этом посту Эльдара Сабирова, который вышел в отставку по выслуге лет. До назначения в Кировский район Казани Алмаз Сулейманов с 2019 по 2024 годы занимал должность прокурора Кайбицкого района Республики Татарстан.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Вахитовском районе Казани временно ограничат движение на паре улиц
Эксперты узнали, какие китайские автомобили нарастили продажи на падающем рынке
На обновление подсветки казанской телебашни потратят 24 млн рублей
Казанский «Пушкинский вечер» по традиции собрал гостей на день рождения поэта
Ограничение на нахождение в лесах Татарстана продлили ещё на неделю
В Казани началось возведение парка у нового театра Камала за 1,1 млрд рублей
Ришат Шакиров назначен новым прокурором Бугульмы
Мэр Казани поручил управляющим компаниям обрезать деревья во дворах из-за тополиного пуха