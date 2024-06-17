Алмаз Сулейманов назначен новым прокурором Кировского района Казани

В Кировском районе Казани произошла смена руководства в прокуратуре. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Алмаз Сулейманов назначен на должность прокурора Кировского района города Казани Республики Татарстан.

Сегодня в формате видеоконференции прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов официально представил Алмаза Сулейманова коллективу прокуратуры Кировского района. На встрече также присутствовали представители муниципалитета, суда и правоохранительных органов.

Алмаз Сулейманов заменил на этом посту Эльдара Сабирова, который вышел в отставку по выслуге лет. До назначения в Кировский район Казани Алмаз Сулейманов с 2019 по 2024 годы занимал должность прокурора Кайбицкого района Республики Татарстан.