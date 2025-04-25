Алмаз Хисамутдинов возглавил исполком Арского района

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Республика
25 апреля 2025  15:26

На 49-м заседании районного Совета Алмаз Хисамутдинов утверждён в должности руководителя исполнительного комитета Арского района. Ранее он временно исполнял эти обязанности, за короткий срок погрузившись в ключевые вопросы жизни муниципалитета.

За период временного руководства Хисамутдинов провёл серию встреч с представителями бизнеса, общественности, ветеранских и молодёжных организаций. «Уже есть положительные сдвиги, но впереди ещё много работы. Мы совместно реализуем намеченные планы для развития района», — заявил новый руководитель.

До этого назначения Хисамутдинов занимал пост главы Управления ветеринарии Татарстана. В ближайшее время он примет участие в выборах в районный Совет, после чего может быть утверждён главой муниципального образования.

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Алмаз Хисамутдинов возглавил исполком Арского района