Альметьевск направит 100 млн рублей на ремонт детсадов и школьных столовых

В 2025 году в Альметьевском районе капитально отремонтируют два детских сада и пищеблоки двух сельских школ. Финансирование идет по республиканской программе.

Объекты ремонта:

Детсад №50 "Лэйсан" (ул. 8 Марта, 34)

Детсад "Лэйсан" (с. Кичучатово, ул. Яшьлек, 2)

Пищеблоки в Миннибаевской и Ямашской школах

В них планируется заменить кровлю и инженерные коммуникаций, обновить санузлы, обновить отделку помещений а также заменить двери и напольные покрытия. Всего

Финанасы распределят следующим образом: 68 млн рублей – ремонт детсадов, 29 млн рублей – модернизация школьных пищеблоков.

Работы позволят создать более комфортные и безопасные условия для 400+ воспитанников и учащихся. Все объекты планируют сдать к началу нового учебного года.