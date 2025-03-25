Альметьевск направит 100 млн рублей на ремонт детсадов и школьных столовых

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Республика
25 марта 2025  14:31

В 2025 году в Альметьевском районе капитально отремонтируют два детских сада и пищеблоки двух сельских школ. Финансирование идет по республиканской программе.

Объекты ремонта:

  • Детсад №50 "Лэйсан" (ул. 8 Марта, 34)
  • Детсад "Лэйсан" (с. Кичучатово, ул. Яшьлек, 2)
  • Пищеблоки в Миннибаевской и Ямашской школах

В них планируется заменить кровлю и инженерные коммуникаций, обновить санузлы, обновить отделку помещений а также заменить двери и напольные покрытия. Всего 

Финанасы распределят следующим образом: 68 млн рублей – ремонт детсадов, 29 млн рублей – модернизация школьных пищеблоков.

Работы позволят создать более комфортные и безопасные условия для 400+ воспитанников и учащихся. Все объекты планируют сдать к началу нового учебного года.

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