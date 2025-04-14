Альметьевск почтил память героев СВО

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Республика
14 апреля 2025  10:16

В Альметьевске состоялась церемония вручения орденов Мужества семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Награды родным павших бойцов вручила руководитель районного исполкома Гюзель Хабутдинова.

Посмертно были награждены:

  • рядовой Нияз Абзалов

  • рядовой Алексей Мельников

  • рядовой Артур Ахмадуллин

  • рядовой Дмитрий Макаров

  • рядовой Ринат Насибуллин

  • рядовой Анатолий Антонов

  • рядовой Наиль Сахаутдинов

«Сегодня мы чествуем героев, проявивших отвагу и верность воинскому долгу. Их подвиг навсегда останется примером мужества и самопожертвования», — подчеркнула Хабутдинова.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших защитниках Отечества. Церемония прошла в рамках общегородского совещания, собравшего представителей власти и общественности, пишет «Татар-информ».

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