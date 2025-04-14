Альметьевск почтил память героев СВО

В Альметьевске состоялась церемония вручения орденов Мужества семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Награды родным павших бойцов вручила руководитель районного исполкома Гюзель Хабутдинова.
Посмертно были награждены:
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рядовой Нияз Абзалов
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рядовой Алексей Мельников
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рядовой Артур Ахмадуллин
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рядовой Дмитрий Макаров
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рядовой Ринат Насибуллин
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рядовой Анатолий Антонов
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рядовой Наиль Сахаутдинов
«Сегодня мы чествуем героев, проявивших отвагу и верность воинскому долгу. Их подвиг навсегда останется примером мужества и самопожертвования», — подчеркнула Хабутдинова.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших защитниках Отечества. Церемония прошла в рамках общегородского совещания, собравшего представителей власти и общественности, пишет «Татар-информ».