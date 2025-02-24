Альметьевск в долговой яме ЖКХ: Мэр обещает «разгрести» проблему

Мэр Альметьевска Гюзель Хабутдинова заявила о начале активной работы по решению проблемы задолженности населения района за жилищно-коммунальные услуги. Комментарий был дан информационному агентству «Татар-информ».

«По этому вопросу ведем плотную работу, определили план и график действий. Будем разгребать то, что накопилось за долгие годы», – заверила Хабутдинова.

На прошедшей отчетной сессии Альметьевского района Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вновь поднял острый вопрос долгов за ЖКУ, общий объем которых достиг внушительных сумм. По его словам, задолженность населения составляет порядка 372 млн рублей, в то время как управляющие компании и ТСЖ задолжали около 742 млн рублей за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение. Премьер-министр подчеркнул недопустимость сложившейся ситуации и потребовал скорейшего решения проблемы.