Альметьевский «Каракуз» охватит все креативные индустрии за девять дней

В Альметьевске добывают не только нефть. А, что гораздо важнее, тут развивают таланты. У города нефтяников есть все шансы стать креативной столицей республики.

Вот свежее тому подтверждение: с 19 июля по 4 августа в Альметьевске пройдет IV этно-модерн фестиваль «Каракуз». Если быть точным, то мероприятие охватит три уик-энда - с пятницы по воскресенье включительно.

Почему его проводят именно в Альметьевске? На то есть сразу несколько причин. Во-первых, спонсором и организатором выступает крупнейшая нефтяная компания республики. Во-вторых, сама идея фестиваля зародилась в этом прекрасном городе. В-третьих, как сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, «когда мы говорим о креативной индустрии, ассоциируем эти процессы с крупными городами и мегаполисами, но креативная индустрия может формироваться везде». К словам Ирады Хафизяновны добавим уточнение - не буквально везде, а где для этого подготовлена соответствующая почва. Министр сообщила, что разрабатывается концепция презентации Альметьевска как креативного хаба. И возможно, в масштабах всей страны, а не только региона.

«Каракуз» уже проводили три раза. Так что опыт имеется, причем положительный. Но в предыдущие разы это был больше эксперимент. А в этот раз организаторы надеются увеличить масштаб, добавить больше мероприятий. Достаточно отметить, что в этом году на «Каракуз» надеются в течение девяти дней принять около 100 тысяч гостей. Совсем неплохо для города, в котором проживает чуть более 150 тысяч человек. Приедут люди не только из России, но и из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Ирана, Турции и Италии. В общем, начало культурному хабу положено хорошее.

«Каракуз» объединит сразу более 15 уникальных мероприятий. Среди них модный показ, конференция «Креативные дни в Альметьевске», этнофестиваль с представлением национальных музыкальных инструментов и украшений, выступления уличных театров, фестивали «Модный Альметьевск», авторской песни, изобразительных искусств, гастрофестиваль, фестивали юмора, современной хореографии, II всероссийский фестиваль современного театра «Аулак», фестиваль уличной культуры «Свобода», кинофестиваль «Каракуз фильм», джазовый фестиваль.

Будут и премьеры, то есть совершенно новые события. Такие как банный фестиваль и VR-квест по Альметьевску. Разумеется, будет и образовательная часть в виде творческих лабораторий и мастер-классов разной направленности. Что касается моды, которая по факту является самым доступным и мощным инструментом продвижения своеобразия национальных элементов, то искусственный интеллект в коллаборации с живыми дизайнерами уже подготовил коллекцию национальной одежды для показа.

Если говорить в самых общих словах, то и гости, и жители Альметьевска познакомятся с тюркской культурой, присоединятся к карнавальному шествию, научатся играть на древних тюркских инструментах, понаблюдают за перформансами талантливых актеров, попробуют блюда национальной кухни от известных шеф-поваров России, станцуют под джаз, споют вместе с бардами и известными артистами.

Среди хедлайнеров мероприятия заявлен Дмитрий Маликов. Да, вы угадали, тот самый вечно молодой певец и композитор. Он посетит Альметьевск только в последний фестивальный день, 4 августа.

Полную программу с указанием, когда и что точно будет происходить, можно найти на сайте фестиваля, а также в его аккаунтах в соцсетях.

Ирада Аюпова вспомнила старую пословицу про то, что лучше один раз увидеть... Но уточнила, смотреть лучше вживую, а не в интернете. Министр предложила всем не просто быть зрителями, а проявить максимальную вовлеченность в происходящее. То есть участвовать во всех процессах лично.