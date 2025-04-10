Альметьевский суд вынес приговор угонщику автомобиля

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Республика
10 апреля 2025  17:11

35-летний житель Альметьевска, ранее судимый, осуждён за неправомерное завладение автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Суд назначил ему 1 год и 5 дней колонии-поселения.

Как установлено, в ноябре 2024 года мужчина в состоянии опьянения взял без спроса ключи от Ford Focus своей сожительницы, пока та спала, и отправился на прогулку по городу. При попытке остановить его сотрудниками ГИБДД, он пытался скрыться, но был задержан. От прохождения медосвидетельствования отказался, за что получил дополнительное административное наказание.

Подсудимый полностью признал вину. С учётом непогашенной судимости суд избрал меру наказания в виде реального лишения свободы. Приговор ещё может быть обжалован, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РТ.

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