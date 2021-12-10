Аналитики JPMorgan спрогнозировали возвращение к нормальным условиям до COVID-19

Прогноз достижения всеобщего иммунитета возможен благодаря человеческой изобретательности и новым терапевтическим средствам, которые будут доступны 2022 году. Таким мнением с Axios поделился ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович.

«Мы считаем, что это приведет к сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и значительному росту потребительских и корпоративных расходов на фоне все еще мягкой денежно-кредитной политики», – добавил он.

Также специалист предупредил инвесторов о возможных рисках, которые следует контролировать и управлять в следующем году. К рискам Марко Коланович отнес усиление геополитической напряженности Европы Азии, неопределенность с высокой инфляцией и энергетический кризис.

По данным ВОЗ на 8 декабря смертность от COVID-19 во всем мире выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей.