 Аналитики JPMorgan спрогнозировали возвращение к нормальным условиям до COVID-19
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Аналитики JPMorgan спрогнозировали возвращение к нормальным условиям до COVID-19

Вакцины и новые терапевтические средства приведут к восстановлению глобальной мобильности.

Республика
10 декабря 2021  19:32
Автор:
Зульфия Низамова

Прогноз достижения всеобщего иммунитета возможен благодаря человеческой изобретательности и новым терапевтическим средствам, которые будут доступны 2022 году. Таким мнением с Axios поделился ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович.

«Мы считаем, что это приведет к сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и значительному росту потребительских и корпоративных расходов на фоне все еще мягкой денежно-кредитной политики», – добавил он.

Также специалист предупредил инвесторов о возможных рисках, которые следует контролировать и управлять в следующем году. К рискам Марко Коланович отнес усиление геополитической напряженности Европы Азии, неопределенность с высокой инфляцией и энергетический кризис. 

По данным ВОЗ на 8 декабря смертность от COVID-19 во всем мире выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. 

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