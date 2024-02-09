Андрей Аршавин посетит «Игры Будущего» в Казани

Известный футболист посетит столицу РТ в рамках «Игр Будущего», чтобы провести автограф-сессию.

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Республика
9 февраля 2024  07:43
Автор:
Владислав Косолапкин

Спортсмен Аршавин 23 февраля примет участие в матче под эгидой "Футбол для дружбы" на "Казань – Экспо" и проведет автограф-сессию в 16 часов для всех желающих, сообщил представитель оргкомитета.

"Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Билеты на мультиспортивный турнир можно приобрести на официальном сайте мероприятия. В рамках турнира будут представлены 21 инновационная фиджитал-дисциплина, включая фиджитал-футбол, баскетбол, единоборства, скейтбординг, CS2+лазертаг, Warface+лазертаг, турнир по MLBB, "Мир танков+суперфинал". Билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2 были раскуплены всего за 5 минут, а также проданы билеты на "Битву роботов". Казанцы приобрели 26,5% всех билетов, остальные покупатели из разных регионов России.

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