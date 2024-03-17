Андрей Большаков: Данные выборы — особые

«Данные выборы — особые, поскольку происходят события, которые не характерны для нашей страны, а это — период проведения СВО, противостояние с Украиной и Западом. Внешнеполитическая обстановка, которая сложилась, должна побудить людей прийти и сделать свой выбор, показать, что российская нация едина. Мы знаем, что попытки по дестабилизации были, но обстановка спокойная. Думаю, что большинство граждан придут и отдадут свой голос в избирательном бюллетене тому политику, которого они предпочтут», — прокомментировал эксперт.