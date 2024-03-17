Андрей Большаков: Данные выборы — особые

В России идет второй из трех дней голосования на выборах Президента РФ, которое будет проходить до 17 марта. Выборы проходят в необычной обстановке, считает заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков.

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Республика
17 марта 2024  09:52
Автор:
Владислав Косолапкин

«Данные выборы — особые, поскольку происходят события, которые не характерны для нашей страны, а это — период проведения СВО, противостояние с Украиной и Западом. Внешнеполитическая обстановка, которая сложилась, должна побудить людей прийти и сделать свой выбор, показать, что российская нация едина. Мы знаем, что попытки по дестабилизации были, но обстановка спокойная. Думаю, что большинство граждан придут и отдадут свой голос в избирательном бюллетене тому политику, которого они предпочтут», — прокомментировал эксперт.

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